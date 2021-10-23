Глава Башкирии хочет построить в республике еще два инфекционных госпиталя

10:26, 23 окт 2021

Радий Хабиров во время встречи с жителями Абзелиловского рассказал, что в Башкирии хотят построить инфекционные больницы в Октябрьском и в Сибае.







Напомним, что сейчас в республике действуют два специально построенных ковид-госпиталей – под Уфой и в Стерлитамаке. Туда проходят лечение от коронавируса больные из числа местных жителей. Также в некоторых городах республики есть ковид-госпиталя, развернутые в обычных больницах.



К общему количеству больниц власти региона хотят добавить еще как минимум две. Об этом на встрече с жителями Абзелиловского района рассказал Радий Хабиров. Новые госпиталя «раскидают» по карте Башкирии – один появится на западе, а другой на востоке (города Октябрьский и Сибай).

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