Глава Башкирии объяснил, почему не ввел дополнительные выходные

12:41, 25 окт 2021

Глава Башкортостана объяснил свое решение не вводить дополнительные нерабочие дни.







Напомним, президент России Владимир Путин поддержал предложение кабмина и объявил нерабочими днями период с 30 октября по 7 ноября. Также он дал регионам возможность принимать решение о вводе дополнительных нерабочих дней.

«Мы этот вопрос анализировали. Мы не стали вводить такие дни раньше или позже этого срока. Мы определили, что именно с 30 октября по 7 ноября также объявим нерабочими днями. Сегодня проведём заседание оперативного штаба. Там обсудим ряд нюансов и до жителей это тоже доведем», — заявил Глава республики.

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