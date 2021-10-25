Путин поручил ввести самоизоляцию для невакцинированных старше 60 лет

13:30, 25 окт 2021

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам коронавирусного совещания с правительством, которое состоялось на прошлой неделе. Отдельные рекомендации даны главам регионов.







В частности, президент поручил ввести самоизоляцию для всех невакцинированных старше 60 лет, запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и ограничить работу общепита с 23:00 до 06:00 и обеспечить свежепривитых двумя выходными после вакцинации.

Также главам регионов рекомендовано введение допуска в отдельные организации только при наличии документа, подтверждающего вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19) или ранее перенесенное заболевание. В случае, если у человека есть противопоказания к прививке, ему нужна справка об этом, заверенная лечащим врачом и руководителем медицинской организации, и одновременно с ней отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более 72 часов назад.



Президент также поручил усилить контроль за санитарно-эпидемиологическими мерами в общественном транспорте.

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