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В Башкирии депутаты предложили в Госдуму законопроект о некорректных расчетах платы за ЖКУ

В Башкирии депутаты предложили в Госдуму законопроект о некорректных расчетах платы за ЖКУ

10:54, 26 окт 2021

Госсобрание Башкирии внесло к Госдуму законопроект, направленный на защиту граждан от завышения коммунальных платежей, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Поправки предложено внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях.  В частности, предложено привлекать к ответственности ресурсоснабжающие организации и операторов по обращению ТКО за некорректный расчет платы за коммунальные услуги.

Как пояснили в госсобрании, в случае внесения поправок в российское законодательство, Госжилнадзор по результатам проверок сможет оформлять протоколы об административных правонарушениях. Пока таких полномочий у надзорного ведомства нет в отношении именно ресурсников и операторов ТКО, при этом управляющие компании несут ответственность за аналогичные нарушения.

В 2020 году в Госжилнадзор по республике поступило более 19,1 тыс. обращений, треть из них касалась некорректных начислений. Введение в апреле 2020 года моратория на проведение проверок до конца года уменьшило возможное число проверок в отношении ресурсоснабжающих организаций. Тем не менее гражданам возвращено, в том числе по итогам судебных разбирательств, 53,5 млн рублей.

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Источник: ufa.aif.ru
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