Путин поручил освободить россиян от работы на 2 дня при вакцинации

12:30, 26 окт 2021

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить жителям страны, которые только сделали вакцину от коронавируса, два дополнительных выходных. Соответствующее указание опубликовано на сайте Кремля.







«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации <…> освобождение от работы в течение двух дней, с сохранением заработной платы работников при вакцинации против коронавирусной инфекции», — следует из опубликованного документа.



Ранее сообщалось о том, что глава страны принял решение запретить с 23:00 до 6:00 зрелищно-развлекательные мероприятия и услуги общественного питания. Также он распорядился перевести на дистанционный режим работы работников старше 60 лет.

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