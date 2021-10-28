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«Деньги для ветеранов — не главное»: «Единая Россия» отклонила инициативу об отмене коммунальных платежей для ветеранов

«Деньги для ветеранов — не главное»: «Единая Россия» отклонила инициативу об отмене коммунальных платежей для ветеранов

09:09, 28 окт 2021

Члены партии КПРФ вынесли инициативу об отмене коммунальных платежей для ветеранов. Исполком «Единой России» Башкирии считает, что «деньги для ветеранов — не главное». Он отметил, что средняя пенсия у ветеранов в среднем 70 тысяч.

Инициативу об отмене коммунальных платежей для ветеранов ВОВ вынесли члены партии КПРФ, но из-за недостаточной поддержки она была отменена. Фракция «Единой России» практически в полном составе не стала голосовать за выдвинутый проект. В число тех, кто не проголосовал за инициативу вошли Зариф Байгускаров, Эльвира Аиткулова, Римма Утяшева и глава регионального отделения партии Рустем Ахмадинуров.

По словам Ахмадинурова, главная проблема ветеранов — дефицит внимания и заботы. Он считает, что выдвинутый закон является популистским и инициатива коммунистов не улучшила бы жизнь ветеранам.

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Источник: mkset.ru
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