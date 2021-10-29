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Мэр столицы Башкирии запретил пускать пассажиров без масок в общественный транспорт

Мэр столицы Башкирии запретил пускать пассажиров без масок в общественный транспорт

14:05, 29 окт 2021

Мэр Уфы Сергей Греков запретил пускать в общественный транспорт пассажиров без масок. Соответствующий указ был опубликован на сайте администрации города. 

Данное распоряжение касается как государственных, так и частных перевозчиков. Маски для защиты органов дыхания обязательно должны быть не только у граждан, но и у кондукторов и водителей. Контролировать выполнение этого предписания поручено муниципальному унитарному предприятию «Уфагортранс». 

Также для снижения распространения коронавируса дезинфекцию в общественном транспорте поручено проводить ежедневно. В салонах обязательно должны быть дезинфицирующие средства, а также памятки и листовки с информацией о профилактике заражения вирусом. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: коронавирусные ограничения Уфа
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