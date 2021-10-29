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Глава Башкирии вспомнил ушедшего года назад мэра Уфы Ульфата Мустафина

Глава Башкирии вспомнил ушедшего года назад мэра Уфы Ульфата Мустафина

15:01, 29 окт 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в Facebook опубликовал пост к годовщине смерти экс-мэра Уфы Ульфата Мустафина. Напомним, бывший глава администрации столицы скончался от последствий коронавируса.

Хабиров написал, что смерть Мустафина стала «очень-очень тяжёлой потерей» и боль не отпускает до сих пор многих. На могиле умершего, на сельском кладбище в Чекмагушевском районе, круглый год были цветы.

«Сегодня я и мои родные приняли решение отпустить душу Ульфата Мансуровича и больше не плакать и не горевать по нему, по крайней мере постараемся... Ведь его душе на небесах спокойнее, когда мы вспоминаем его со светом и теплом в душе, без слез и без горести», – написал Хабиров.

Глава республики также отметил, что прошедший год был годом потерь для многих жителей региона.

«Всем я искренне соболезную. Но мы все равно победим болезнь, которая унесла многих, и вернёмся к нормальной жизни и созиданию. Берегите себя!» – написал он.
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Источник: ufa.aif.ru
Теги: Уфа Хабиров Радий Фаритович
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