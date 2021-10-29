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Глава Башкирии сообщил, что в республике появится новый праздник

Глава Башкирии сообщил, что в республике появится новый праздник

21:18, 29 окт 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 29 октября, сообщил в социальных сетях, что в республике теперь появится новый праздник. По его словам, теперь в этот день будут отмечать День работника земельных и имущественных отношений Башкирии. 

«Мы приняли решение, что каждый год 29 октября будем отмечать профессиональный праздник – День работника земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан. А сегодня у этого министерства еще и юбилей - 30 лет», – отметил он.

Руководитель республики поблагодарил всех за эффективную и продуктивную работу, пожелав мира и здоровья. Радий Хабиров пожелал всем причастным продолжать «развиваться и совершенствоваться».

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа Хабиров Радий Фаритович
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