Глава Башкирии предупредил жителей республики об ухудшении дорожных условий

11:14, 30 окт 2021

Радий Хабиров предупредил жителей Башкирии об ухудшении дорожных условий в связи с выпадением снега. Свое обращение к гражданам он опубликовал в соцсетях.







Глава региона сообщил, что к зиме республика готова. Однако у этого времени года есть свои особенности и проблемы. Поэтому Радий хабиров попросил граждан быть осторожнее и беречь себя.

«А вот и первые сполохи нашей башкирской зимы. Красота, но начинаются холода, усложняются дорожные условия. Поэтому берегите себя. Мы к зиме готовы. В ней есть свои прелести, свои радости, есть и свои проблемы. Но эту зиму мы пройдем спокойно, я надеюсь», — высказался руководитель республики.

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