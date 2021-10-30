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Глава Башкирии предупредил жителей республики об ухудшении дорожных условий

Глава Башкирии предупредил жителей республики об ухудшении дорожных условий

11:14, 30 окт 2021

Радий Хабиров предупредил жителей Башкирии об ухудшении дорожных условий в связи с выпадением снега. Свое обращение к гражданам он опубликовал в соцсетях. 

Глава региона сообщил, что к зиме республика готова. Однако у этого времени года есть свои особенности и проблемы. Поэтому Радий хабиров попросил граждан быть осторожнее и беречь себя. 

«А вот и первые сполохи нашей башкирской зимы. Красота, но начинаются холода, усложняются дорожные условия. Поэтому берегите себя. Мы к зиме готовы. В ней есть свои прелести, свои радости, есть и свои проблемы. Но эту зиму мы пройдем спокойно, я надеюсь», — высказался руководитель республики. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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