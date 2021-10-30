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Глава Башкирии надеется, что в Уфе его будут вспоминать добрым словом

Глава Башкирии надеется, что в Уфе его будут вспоминать добрым словом

19:55, 30 окт 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров надеется, что жители Уфы его будут вспоминать «добрым словом», как в Красногорске – «за то, что посадил много деревьев». Об этом сегодня, 30 октября, руководитель республики написал в своих соцсетях, прикрепив к посту видео с набережной в микрорайоне Сипайлово.

– Езжу по Уфе. Обсуждаем и анализируем наши планы. Просто остановился на Набережной в Сипайлово. Основная часть сосен, которые мы посадили два года назад, принялась. Говорят, меня в Красногорске вспоминают добрым словом за то, что посадил много деревьев. Может, и в Уфе, как в Красногорске, будут вспоминать, – отметил Хабиров.

В администрации главы Башкирии сообщили, что сегодня он вместе с министром ЖКХ Аланом Марзаевым, мэром Уфы Сергеем Грековым и другими чиновниками обходит парки и дворы башкирской столицы.

Напомним, Хабиров в 2017-2018 годах возглавлял подмосковный город Красногорск.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа Хабиров Радий Фаритович
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