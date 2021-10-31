В России депутат предложила пенсионерам просить помощи у детей

13:36, 31 окт 2021

Депутат Мосгордумы Наталья Метлина заявила, что пенсионеры не должны получать поддержку от государства, поскольку они являются «богатыми и состоятельными». Политик предложила возложить ответственность за пожилых людей на их детей, напомнив фразу свердловской экс-чиновники Ольги Глацких: «Государство не просило вас рожать».







«У меня вопрос: где вы набрали такое количество жаждущих, страждущих помощи государства пожилых людей? Мне странно, имея такой бюджет, имея такое количество богатых, состоятельных людей в городе Москве, говорить о бесконечно стоящих с протянутой рукой пенсионерах», — цитирует Наталью Метлину «Царьград».



Депутат рассказал, что к ней на прием часто приходят пенсионеры, которые стали жертвами мошенников. По словам Метлиной, злоумышленники отбирают у пожилых людей сотни тысяч и миллионы рублей. По ее мнению, это свидетельствует о состоятельности пенсионеров, поскольку у них есть какие-то накопления.

Метлина также привела в пример слова одного из депутатов, к которому приходят жители Тверского района Москвы. «Каждая квартира стоит от 20 до 30 миллионов рублей. Значит, это не совсем бедные пенсионеры», — заявила Метлина.



Политик предложила частично переложить заботу о пожилых людях с государства на их детей. Метлина напомнила фразу свердловской чиновницы Ольги Глацких: «Государство не просило вас рожать» — и заявила, что пенсионеры должны были сами думать о том, как они будут жить «после 55—60 лет».

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