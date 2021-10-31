Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Глава Башкирии посоветовал на карантине спать, кушать и читать

Глава Башкирии посоветовал на карантине спать, кушать и читать

16:17, 31 окт 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях посоветовал жителям региона на карантине по коронавирусу, который про всей стране продлится до 7 ноября, побольше спать, готовить пищу для себя и родных, а также читать любимые произведения.

С 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочими днями, чтобы приостановить распространение коронавирусной инфекции.

Г-н Хабиров опубликовал на своей странице в «Вконтакте» видеообращение к жителям республики. При этом, по кадрам видно, что руководитель региона собирается во дворе своего частного дома готовить пищу.

Он назвал свое обращение зарисовкой второго дня карантина.

- Нам ещё неделю быть на карантине. Сразу говорю, что я по роду своей деятельности буду работать, буду выполнять свои обязанности. Но мы должны с вами эти дни постараться быть дома, с родными и близкими, - заявил Хабиров. - К этому нужно относиться не с трагизмом, я отношусь с некоторой долей иронии и с определенным позитивом.

По его словам, есть три вещи, которые можно делать с удовольствием – спать, готовить кушать и читать.

- Я сегодня выбрал приготовление еды. Потому что когда кормишь кого-то – это большое удовольствие. У меня не такая большая семья, и я угощаю еще и своих друзей, помощников. На столе ничего не остаётся, - сказал Радий Фаритович. - И не надо ссылаться на то, что нет кусочка мяса или помидоров. Всегда всё есть, было бы желание. Желание доставить удовольствие своей семье, своим близким.
Он попросил всех жителей Башкирии дни карантина «провести с позитивом, побыть вместе, порадоваться общению друг с другом. Природа ещё нам даёт такую удивительную возможность».

Читайте также:

Глава Башкирии надеется, что в Уфе его будут вспоминать добрым словом
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.sobkor02.ru
Фото: соцсети
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения Хабиров Радий Фаритович
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: