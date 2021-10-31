Глава Башкирии посоветовал на карантине спать, кушать и читать
16:17, 31 окт 2021
Глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях посоветовал жителям региона на карантине по коронавирусу, который про всей стране продлится до 7 ноября, побольше спать, готовить пищу для себя и родных, а также читать любимые произведения.
С 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочими днями, чтобы приостановить распространение коронавирусной инфекции.
Г-н Хабиров опубликовал на своей странице в «Вконтакте» видеообращение к жителям республики. При этом, по кадрам видно, что руководитель региона собирается во дворе своего частного дома готовить пищу.
Он назвал свое обращение зарисовкой второго дня карантина.
- Нам ещё неделю быть на карантине. Сразу говорю, что я по роду своей деятельности буду работать, буду выполнять свои обязанности. Но мы должны с вами эти дни постараться быть дома, с родными и близкими, - заявил Хабиров. - К этому нужно относиться не с трагизмом, я отношусь с некоторой долей иронии и с определенным позитивом.
По его словам, есть три вещи, которые можно делать с удовольствием – спать, готовить кушать и читать.
- Я сегодня выбрал приготовление еды. Потому что когда кормишь кого-то – это большое удовольствие. У меня не такая большая семья, и я угощаю еще и своих друзей, помощников. На столе ничего не остаётся, - сказал Радий Фаритович. - И не надо ссылаться на то, что нет кусочка мяса или помидоров. Всегда всё есть, было бы желание. Желание доставить удовольствие своей семье, своим близким.
Он попросил всех жителей Башкирии дни карантина «провести с позитивом, побыть вместе, порадоваться общению друг с другом. Природа ещё нам даёт такую удивительную возможность».