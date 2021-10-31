Глава Башкирии посоветовал на карантине спать, кушать и читать

16:17, 31 окт 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях посоветовал жителям региона на карантине по коронавирусу, который про всей стране продлится до 7 ноября, побольше спать, готовить пищу для себя и родных, а также читать любимые произведения.







С 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочими днями, чтобы приостановить распространение коронавирусной инфекции.



Г-н Хабиров опубликовал на своей странице в «Вконтакте» видеообращение к жителям республики. При этом, по кадрам видно, что руководитель региона собирается во дворе своего частного дома готовить пищу.



Он назвал свое обращение зарисовкой второго дня карантина.

- Нам ещё неделю быть на карантине. Сразу говорю, что я по роду своей деятельности буду работать, буду выполнять свои обязанности. Но мы должны с вами эти дни постараться быть дома, с родными и близкими, - заявил Хабиров. - К этому нужно относиться не с трагизмом, я отношусь с некоторой долей иронии и с определенным позитивом.

По его словам, есть три вещи, которые можно делать с удовольствием – спать, готовить кушать и читать.

- Я сегодня выбрал приготовление еды. Потому что когда кормишь кого-то – это большое удовольствие. У меня не такая большая семья, и я угощаю еще и своих друзей, помощников. На столе ничего не остаётся, - сказал Радий Фаритович. - И не надо ссылаться на то, что нет кусочка мяса или помидоров. Всегда всё есть, было бы желание. Желание доставить удовольствие своей семье, своим близким.

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Фото: соцсети

Он попросил всех жителей Башкирии дни карантина «провести с позитивом, побыть вместе, порадоваться общению друг с другом. Природа ещё нам даёт такую удивительную возможность».