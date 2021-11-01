Глава Башкирии рассказал о благоустройстве парка в Мечетлинском районе

10:09, 01 ноя 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о благоустройстве еще одного парка в Мечетлинском районе. Результатами работы он поделился в соцсетях.







«Это наша основная цель, чтобы таких парков, как этот в Мечетлинском районе, было как можно больше. Чтобы каждый, кто хочет, нашёл чем заняться. Чтобы мамочки с колясками спокойно гуляли в парке, чтобы были съезды. Чтобы пацаны не на улице слонялись, а сбивали руки на снарядах, чтобы были тихие и уютные зоны для людей старшего возраста», — сообщил руководитель республики.

Также Радий Хабиров подчеркнул, что при проведении преобразований важно спрашивать людей, чего именно они хотят. По его словам, в парке Мечетлинского района обычно гуляет много прохожих.



Напомним, ранее сообщалось о том, что глава Башкирии посетил набережную в уфимском микрорайоне Сипайлово. Там он проверил состояние сосен, посаженных два года назад. Как рассказал Радий Хабиров, деревья принялись.

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