Власти Башкирии не разрешили разрабатывать карьер возле озера Большой Толпак

15:11, 07 ноя 2021

Власти Башкирии запретили промышленные разработки территории возле озера Большой Толпак. Об этом в соцсетях сообщил вице-премьер правительства республики Азат Бадранов.







Накануне, 6 ноября, Азат Бадранов лично провел встречу с жителями Кармаскалинского района. Он сообщил, что местная администрация ранее была введена в заблуждение. Представители коммерческого предприятия собирали подписи за разработку карьера обманным путем, они обещали людям начать строительство ФАПа и новых дорог. Однако водоем Большой Толпак является традиционным курортом для многих жителей республики, местом проведения соревнований по зимней рыбалке и домом для краснокнижных видов растений и животных. Вице-премьер озвучил позицию главы Башкирии Радия Хабирова по поводу этого вопроса – промышленных работ на озере не будет.





«Эта территория должна развиваться как место отдыха, и если на данной территории будут инвестиционные проекты, то только туристической направленности», — сообщил Азат Бадранов.

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