Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Глава Башкирии объяснил, зачем продлили школьные каникулы

Глава Башкирии объяснил, зачем продлили школьные каникулы

12:25, 08 ноя 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров объяснил, зачем региональные власти продлили каникулы у школьников до 14 ноября. Пояснение руководитель республики дал во время оперативного совещания в местном правительстве 8 ноября.

– Дети начали болеть коронавирусом, и мы таким образом разрываем инфекционные цепочки. Плюс довольно большое количество людей выехали за границу отдыхать. Вполне возможно, привезут разные заболевания. Поэтому пусть лучше дома переболеют, – сказал Хабиров.

Он обратился к министру образования Башкирии Айбулату Хажину и поручил ему 15-17 ноября усилить работу медицинских инспекторов в школах. «Видите, кто-то там приболел – пусть лучше дома сидят», сказал глава региона.

Читайте также:

В Башкирии водители "Башавтотранса" пожаловались на отсутствие зимней резины
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: