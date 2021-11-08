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Хабиров представил нового главу администрации Аургазинского района

Хабиров представил нового главу администрации Аургазинского района

12:31, 08 ноя 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики сообщил о новых кадровых перестановках. Он представил нового главу администрации Аургазинского района. Новым руководителем муниципалитета стал Арслан Шагаретдинов. 

«Мы желаем вам успехов, молодой глава, опыт вы здесь приобрели в администрации. Знаете, чем мы дышим, как мы стараемся, как мы думаем. Самое главное, еще раз говорю, отношение к жителям района. Самое уважительное, самое теплое должно быть у вас», — высказался Радий Хабиров. 

Напомним, экс-глава Аургазинского района Зуфар Идрисов покинул свой пост в начале октября текущего года. Он занимал его в течение 8 лет.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Аургазинский район руководство городов и районов
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