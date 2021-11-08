Ильнур Игдиев назначен главой администрации Буздякского района Башкирии
16:17, 08 ноя 2021
Единогласным решением депутатов Совета муниципального района главой администрации Буздякского района назначен Игдиев Ильнур Вильмирович. Ранее он исполнял обязанности в этой должности.
До недавнего времени Ильнур Игдиев был заместителем главы администрации Аскинского района.
Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики сообщил о новых кадровых перестановках. Он представил нового главу администрации Аургазинского района. Новым руководителем муниципалитета стал Арслан Шагаретдинов.