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Ильнур Игдиев назначен главой администрации Буздякского района Башкирии

Ильнур Игдиев назначен главой администрации Буздякского района Башкирии

16:17, 08 ноя 2021

Единогласным решением депутатов Совета муниципального района главой администрации Буздякского района назначен Игдиев Ильнур Вильмирович. Ранее он исполнял обязанности в этой должности. 

До недавнего времени Ильнур Игдиев был заместителем главы администрации Аскинского района.

Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве республики сообщил о новых кадровых перестановках. Он представил нового главу администрации Аургазинского района. Новым руководителем муниципалитета стал Арслан Шагаретдинов. 

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Буздякский район руководство городов и районов
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