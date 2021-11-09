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Владимир Путин назначил новых судей в Башкирии

Владимир Путин назначил новых судей в Башкирии

12:14, 09 ноя 2021

Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о кадровых перестановках в судебной системе нескольких районов Уфы и района Башкирии.

Указом от 8 ноября назначены председатель Янаульского районного суда, заместитель председателя Орджоникидзевского районного суда Уфы, а также судья Кировского района. Информацию об этом передали в Объединенной пресс-службе судов.

Согласно опубликованным данным, председателем Янаульского районного суда Башкирии стал Рустам Рафиков. Должность зампредседателя Орджоникидзевского районного суда Уфы занял Айрат Ибрагимов,  судьей Кировского района Уфы стал Артур Сулейманов.

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Источник: gorobzor.ru
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