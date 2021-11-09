Глава Башкирии подписал указ о новых жестких ограничениях из-за коронавируса
20:39, 09 ноя 2021
Глава Башкирии Радий Хабиров внес новые изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации РБ.
Согласно последним правкам, с 10 ноября 2021 года в республике посетить магазины и другие торговые точки, площадью 1 тыс. кв. м и более, можно будет только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 или справки о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании или справки о медотводе. Отмечается, что последний документ будут принимать вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.
Также с 1 декабря 2021 года данные документы будет необходимо предъявлять при заселении в региональные санатории, профилактории, пансионаты и другие дома отдыха.