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Глава Башкирии подписал указ о новых жестких ограничениях из-за коронавируса

Глава Башкирии подписал указ о новых жестких ограничениях из-за коронавируса

20:39, 09 ноя 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров внес новые изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации РБ.

Согласно последним правкам, с 10 ноября 2021 года в республике посетить магазины и другие торговые точки, площадью 1 тыс. кв. м и более, можно будет только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 или справки о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании или справки о медотводе. Отмечается, что последний документ будут принимать вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.

Также с 1 декабря 2021 года данные документы будет необходимо предъявлять при заселении в региональные санатории, профилактории, пансионаты и другие дома отдыха.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения
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