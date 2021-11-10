В Башкирии депутаты отменят прохождение обязательного техосмотра с целью получения ОСАГО

09:52, 10 ноя 2021

Депутаты Государственного собрания – Курултая РБ рассмотрят в первом чтении законопроект, касающийся автолюбителей. Парламентарии отменят прохождение обязательного техосмотра с целью получения ОСАГО. Как отметил председатель Заксобрания Константин Толкачев, диагностическую карту при заключении договора страхования водителям больше не придется предъявлять. Однако прохождение техосмотра в целом не отменяется.







— Мы лишь упрощаем для автовладельцев саму процедуру заключения договора страхования, поскольку нет никакого смысла привязывать дату техосмотра к дате получения страхового полиса. Необходимость регулярно проходить техосмотр и устранять неполадки остается. Более того, в случае ДТП из-за неисправности автомобиля страховка просто не будет работать. Страховая компания, оплатив причиненный ущерб, потом взыщет эти деньги в судебном порядке с виновника аварии, — пояснил Константин Толкачев.

Проект закона одобрили члены комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Документ направлен в Президиум Госсобрания — Курултая РБ, чтобы включить в повестку рассмотрение данной инициативы.

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