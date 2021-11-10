Глава Башкирии рассказал о своей семье, знании языков и гражданстве

10:03, 10 ноя 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров прошёл перепись населения, указав данные о своей семье, знании языков и гражданстве. Об этом руководитель региона сообщил на своих страницах в соцсетях.







По словам Хабирова, в его семье, проживающей в Башкирии, пять человек.

«Своей записью я добавил еще двух башкирят и одного башкира. Мои мальчики еще маленькие, и мы с супругой определили, что они башкиры», - написал он.

Глава республики уточнил, что две его дочери уже взрослые, они живут не в Башкирии и пройдут перепись в Москве.Радий Хабиров также указал, что владеет четырьмя языками. «Родные языки у меня – башкирский и русский, владею турецким и английским», - написал он.

Руководитель региона также отметил, что у него одно гражданство – Российская Федерация.



По данным на 9 ноября, переписчики преодолели четырёхмиллионный барьер в Башкирии.

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