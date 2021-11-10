Глава Башкирии рассказал федеральному каналу о вакцинации в республике

19:56, 10 ноя 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров дал интервью телеканалу «Россия 24», в котором рассказал о мерах, принимаемых для того, чтобы в республике больше вакцинировались.







Он напомнил, что сейчас в большинство учреждений культуры, спорта, заведений общепита и многих других сфер жизнедеятельности зайти без сертификата о прививке невозможно. Плюс к этому добавились новые ограничения — сейчас в крупные гипермаркеты площадью от 1 000 квадратных метров можно войти только при наличии сертификата о вакцинации с QR-кодом, справки о перенесённом в течение шести месяцев коронавирусе или справки о наличии противопоказаний к прививке вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста.



Руководитель региона подчеркнул, что с того момента, как были введены ограничительные меры, в республике выросли темпы вакцинации. Сейчас в сутки прививаются первым компонентом до 20 тысяч человек.

Нерабочие дни, по мнению Радия Хабирова, помогли разорвать эпидемиологические цепочки. Снизились заболеваемость и смертности от коронавируса, нагрузка на систему здравоохранения стала меньше. Из 8,5 тысячи коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией 2,5 тысячи коек сократилось.



С похвалой Глава Башкирии отозвался о работе оперативного штаба. Если заболеваемость идёт вверх, то тут же увеличивается количество коек до необходимого уровня. Если идёт вниз – уменьшается.









Все инфекционные койки оборудованы кислородом. Необходимое оборудование есть, кислорода тоже хватает.

«Мы очень внимательно смотрим за тенденцией заболеваемости, чтобы койки не стояли пустыми, - сказал Радий Хабиров. - Их можно использовать для лечения других заболеваний, ведь люди болеют не только COVID-19. Поэтому несмотря на то, что огромные усилия и средства мы тратим на борьбу с коронавирусом, мы ещё должны лечить и от других заболеваний».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram