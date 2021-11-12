Голикова: сертификат о вакцинации в РФ нужно приравнять к паспорту

20:10, 12 ноя 2021

Сертификат вакцинации должен быть таким же важным документом для россиян, как паспорт. С таким заявлением выступила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.







«Сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт», — цитирует Голикову ТАСС. Она также отметила, что показатели вакцинации в регионах бьют рекорды каждый день, но призвала не расслабляться, так как коллективного иммунитета Россия еще не достигла.



Ранее Голикова говорила, что коллективный иммунитет к COVID в России должен составлять 90-95%. По ее словам, только тогда борьба с COVID будет эффективной.

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