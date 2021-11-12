Голикова обвинила россиян в росте смертности из-за COVID-19

22:10, 12 ноя 2021

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова упрекнула россиян в нежелании вакцинироваться от коронавируса. По ее словам, уровень коллективного иммунитета достиг только 50% вместо необходимых 80%.







«К сожалению, потери [среди населения из-за коронавируса] связаны с нашим поведением. С нашим с вами нежеланием сделать то, что мы с вами должны сделать — просто пойти и привиться. Очень жаль, что кто-то из нас руководствуется принципом, что сосед привьется, а меня пронесет, авось за счет него и будет сформирован тот самый коллективный иммунитет», — отметила Татьяна Голикова на брифинге, который транслируется на телеканале «Россия-24».

Вице-премьер подчеркнула, что большинство граждан, которые попадают в реанимацию и умирают из-за коронавируса, не вакцинировались. Большая часть из них — это россияне старше 60 лет с тяжелыми хроническими заболеваниями. Голикова отметила, что подобные потери есть почти в каждой семье. Она призвала граждан активнее вакцинироваться от коронавируса.



Вице-премьер отметила, что до 1 февраля 2022 года в России будет установлен переходный период, чтобы люди успели привиться от COVID-19 и получить соответствующие сертификаты. По истечению этого срока на всей территории страны допуск в общественные места, за исключением магазинов с продуктами и товарами первой необходимости и аптек, будет осуществляться по QR-кодам. Власти надеются, что после этого удастся повысить показатель коллективного иммунитета до 80%.









Ранее правительство РФ внесло в Госдуму РФ законопроекты об использовании QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах. Новые положения начнут будут действовать с 1 февраля 2022 года по 1 июня 2022 года. До февраля помимо QR-кода граждане смогут использовать медотвод или ПРЦ-тест.

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