Глава Башкирии сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19

12:44, 15 ноя 2021

Радий Хабиров рассказал о постепенной стабилизации ситуации с коронавирусом в Башкирии.



В понедельник, 15 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе стабилизируется ситуация с распространением коронавирусом.



- Совершенно очевидно, что рост заболеваемости остановился. Где-то даже падает. Второе – уменьшилась смертность от ковида. Третье – снижается нагрузка на коечный фонд, - рассказал Хабиров в прямом эфире.

- В Германии ежедневное количество заболевших – 50 тысяч. В Австрии для непривитых локдаун. Принимаются беспроцентные меры во многих странах. Это о чем говорит, сперва у нас было, а теперь туда ушло. Скорее всего, когда у нас угомонится, опять к нам придет. Мы всегда делаем подстраховку и приняли решение усилить базу инфекционных госпиталей, - добавил глава региона.

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Также глава региона отметил, что «начала полыхать Западная Европа».