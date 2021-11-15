Глава Башкирии поручил муниципалитетам установить елки до 1 декабря и особо не тратиться

14:08, 15 ноя 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил установить новогодние елки в муниципалитетах до 1 декабря. При этом он отметил, что на прочее праздничное оборудование можно сильно не тратиться. Об этом Хабиров заявил сегодня, 15 ноября, на совещании в республиканском правительстве.







— 1 декабря всё должно начать работать, ни на один день позже. Но откровенно признаюсь, мы предполагали каждый год усиливать самые лучшие формы освещения. Не до этого сейчас, нет денег — все уходят на коронавирус.



При этом он попросил установить в районах новогодние елки на достойном уровне. Глава региона добавил, что любой негативный прогноз касательно коронавируса будет трактоваться в пользу отмены праздничных мероприятий.

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Фото: bash.news