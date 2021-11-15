Бывший глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов возглавит аппарат правительства Башкирии

18:58, 15 ноя 2021

15 ноября Азамат Абдрахманов сообщил в своих соцсетях, что перестает работать главой Ишимбайского района.







Сегодня же в Ишимбае состоялось заседание совета депутатов, на которое приехал Глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, Азамат Абдрахманов оправдал ожидания властей и надежды жителей района - Ишимбай развивается, в район пришли новые инвесторы.



Азамат Абдрахманов стал главой Ишимбайского района в 2019 году. До этого он работал замруководителя секретариата Госсобрания-Курултая РБ по правовым вопросам. В начале мая горсовет переизбрал его на новый срок.

Как стало известно, экс-руководителю Ишимбая прочат должность руководителя аппарата Правительства. Эта должность свободна с сентября, когда Илшат Тажитдинов стал работать только вице-премьером.





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