Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Бывший глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов возглавит аппарат правительства Башкирии

Бывший глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов возглавит аппарат правительства Башкирии

18:58, 15 ноя 2021

15 ноября Азамат Абдрахманов сообщил в своих соцсетях, что перестает работать главой Ишимбайского района.

Сегодня же в Ишимбае состоялось заседание совета депутатов, на которое приехал Глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, Азамат Абдрахманов оправдал ожидания властей и надежды жителей района - Ишимбай развивается, в район пришли новые инвесторы. 

Азамат Абдрахманов стал главой Ишимбайского района в 2019 году. До этого он работал замруководителя секретариата Госсобрания-Курултая РБ по правовым вопросам. В начале мая горсовет переизбрал его на новый срок.

Как стало известно, экс-руководителю Ишимбая прочат должность руководителя аппарата Правительства. Эта должность свободна с сентября, когда Илшат Тажитдинов стал работать только вице-премьером.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Теги: Ишимбайский район
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: