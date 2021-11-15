Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

В Башкирии планируют ввести новые ограничительные меры для невакцинированных

В Башкирии планируют ввести новые ограничительные меры для невакцинированных

21:45, 15 ноя 2021

В Башкирии на очередном заседании оперштаба обсуждают введение новых ограничительных мер для невакцинированных. Так, предлагается усложнить заселение в гостиницы, расположенные на территории региона.

Один из телеграм-каналов сообщает, что с 1 декабря заселиться в гостиницы на территории республики можно будет только по qr-коду сертификата о вакцинации или справки о перенесенном не более полугода назад коронавирусе. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в ходе заседания.

Напомним, ранее в указ Главы РБ о режиме повышенной готовности были внесены изменения, согласно которым с 1 декабря такие документы будут требовать при заселении в санатории, профилактории, пансионаты и дома отдыха, расположенные на территории Башкирии.

Читайте также:

Глава Башкирии сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Фото: glavarb.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: