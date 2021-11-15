В Башкирии планируют ввести новые ограничительные меры для невакцинированных

21:45, 15 ноя 2021

В Башкирии на очередном заседании оперштаба обсуждают введение новых ограничительных мер для невакцинированных. Так, предлагается усложнить заселение в гостиницы, расположенные на территории региона.







Один из телеграм-каналов сообщает, что с 1 декабря заселиться в гостиницы на территории республики можно будет только по qr-коду сертификата о вакцинации или справки о перенесенном не более полугода назад коронавирусе. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в ходе заседания.



Напомним, ранее в указ Главы РБ о режиме повышенной готовности были внесены изменения, согласно которым с 1 декабря такие документы будут требовать при заселении в санатории, профилактории, пансионаты и дома отдыха, расположенные на территории Башкирии.

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Фото: glavarb.ru