Оскандалившийся экс-глава Ишимбайского района возглавит аппарат правительства Башкирии

11:58, 16 ноя 2021

Пресс-служба главы Башкирии сегодня, 16 ноября, проинформировала, что экс-глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов станет руководителем аппарата правительства – министром республики.







Накануне Абдрахманов сообщал в социальных сетях, что покидает должность главы Ишимбайского района, отметив, что «это были непростые, но интересные три года».



Ранее сообщалось, что 6 мая 2021 года депутаты райсовета приняли решение переизбрать Азамата Абдрахманова в качестве главы Ишимбайского района. В апреле этого года его контракт истек, в связи с чем был объявлен конкурс. На голосовании решение было принято единогласно.

Азамат Абдрахманов возглавлял Ишимбайский район с 2019 года. В сентябре 2020 года совет депутатов Ишимбайского района не одобрил действия Абдрахманова во время протеста у подножия Куштау и вынес представление районного прокурора о недопустимости нарушения этики.





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Фото: пресс - служба главы Башкирии