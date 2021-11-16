Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Оскандалившийся экс-глава Ишимбайского района возглавит аппарат правительства Башкирии

Оскандалившийся экс-глава Ишимбайского района возглавит аппарат правительства Башкирии

11:58, 16 ноя 2021

Пресс-служба главы Башкирии сегодня, 16 ноября, проинформировала, что экс-глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов станет руководителем аппарата правительства – министром республики. 

Накануне Абдрахманов сообщал в социальных сетях, что покидает должность главы Ишимбайского района, отметив, что «это были непростые, но интересные три года».

Ранее сообщалось, что 6 мая 2021 года депутаты райсовета приняли решение переизбрать Азамата Абдрахманова в качестве главы Ишимбайского района. В апреле этого года его контракт истек, в связи с чем был объявлен конкурс. На голосовании решение было принято единогласно.

Азамат Абдрахманов возглавлял Ишимбайский район с  2019 года. В сентябре 2020 года совет депутатов Ишимбайского района не одобрил действия Абдрахманова во время протеста у подножия Куштау и вынес представление районного прокурора о недопустимости нарушения этики.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс - служба главы Башкирии
Теги: Уфа
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: