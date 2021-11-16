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Ринат Фаткуллин назначен и.о. председателя Госкомитета Башкирии по туризму

Ринат Фаткуллин назначен и.о. председателя Госкомитета Башкирии по туризму

12:12, 16 ноя 2021

Пресс-служба главы Башкирии сегодня, 16 ноября, сообщила, что исполняющим обязанности председателя Госкомитета республики по туризму стал заместитель ведомства Ринат Фаткуллин. Соответствующий указ уже подписан руководителем региона Радием Хабировым. 

«Другим указом Главы Республики Башкортостан Эльмира Туканова освобождена от должности председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по туризму по собственному желанию», – передается в сообщении.

Должность заместителя 34-летний Ринат Фаткуллин ранее получил 2 августа. Распоряжение было подписано премьер-министром регионального правительства Андреем Назаровым.

Справка: 
Ринат Фаткуллин в Альшеевском районе родился 3 июня 1987 года. В настоящий момент женат, воспитывает двоих детей. Закончил два университета: БашГУ (исторический факультет), а также УГНТУ (техносферная безопасность), позже прошел переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление» в БАГСУ при главе РБ.

Свою трудовую деятельность начал в 2008 году в качестве специалиста Республиканского центра трудовой занятости молодежи. С 2013 года работал в качестве начальника сводно-аналитического отдела минприродопользования республики.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба главы Башкирии
Теги: Уфа аппарат Правительства Республики Башкортостан
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