Глава Башкирии подписал указ о праздновании Нового года в 2022 году

15:28, 17 ноя 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о праздновании Нового года в республике. Документ опубликован сегодня, 17 ноября, на сайте правовой информации.







Согласно указу, для проведения праздника в регионе создадут оргкомитет. Ему поручено проводить новогодние мероприятия при соблюдении антиковидных мер и с обеспечением охраны общественного порядка.

— Провести на площадях населенных пунктов культурные мероприятия, посвященные празднованию Нового, 2022 года, при строгом соблюдении требований указа главы [о режиме повышенной готовности], — говорится в документе.

Также комитету поручено поздравить пожилых граждан, которые находятся в домах-интернатах, а также составить программы мероприятий, посвященных Новому году, доставить подарки льготникам и детям.



Ранее Хабиров предупредил, что муниципалитетам не стоит надеяться на увеличение финансирования к празднованию Нового года, поскольку всё «ушло на коронавирус». В то же время его резиденцию уже готовят к празднику.

Читайте также: Глава Башкирии поручил муниципалитетам установить елки до 1 декабря и особо не тратиться

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram