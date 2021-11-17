Глава Башкирии подписал указ о праздновании Нового года в 2022 году
15:28, 17 ноя 2021
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о праздновании Нового года в республике. Документ опубликован сегодня, 17 ноября, на сайте правовой информации.
Согласно указу, для проведения праздника в регионе создадут оргкомитет. Ему поручено проводить новогодние мероприятия при соблюдении антиковидных мер и с обеспечением охраны общественного порядка.
Также комитету поручено поздравить пожилых граждан, которые находятся в домах-интернатах, а также составить программы мероприятий, посвященных Новому году, доставить подарки льготникам и детям.
Ранее Хабиров предупредил, что муниципалитетам не стоит надеяться на увеличение финансирования к празднованию Нового года, поскольку всё «ушло на коронавирус». В то же время его резиденцию уже готовят к празднику.
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