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Глава Башкирии ввел в республике новые ограничения для невакцинированных жителей

Глава Башкирии ввел в республике новые ограничения для невакцинированных жителей

14:00, 18 ноя 2021

В Указе прописывается о том, кто отныне может пользоваться услугами гостиничного бизнеса, а также сообщает об увеличении количества зрителей на спортивных мероприятиях.

Глава Башкирии в очередной раз внес изменения в Указ о повышенной готовности. Так, с 1 декабря жителям, которые намерены воспользоваться гостиничными услугами, необходимо будет предъявлять сертификат о вакцинации, либо справку о перенесенном коронавирусе, либо медотвод вместе с отрицательными результатом ПЦР-теста.

Однако в документе также вводятся некоторые послабления. В частности, допускается возможность увеличения количества зрителей на официальных спортивных мероприятиях до 70% от вместимости самого помещения, но возможно это только при «одновременном соблюдении» следующих условий.

Во-первых, при наличии одного из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справка о перенесенном заболевании, медотвода с результатом ПЦР-теста, как у зрителей, так и у работников, задействованных на мероприятии.

Во-вторых, организаторам необходимо подать заявку в Минспорт Башкирии, на основе которой ведомство совместно с главным санитарным врачом региона будут принимать решение о возможности проведения мероприятия. Отмечается, что контроль за соблюдением всех мер ложится на плечи организаторов мероприятия.

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Источник: mkset.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения Хабиров Радий Фаритович
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