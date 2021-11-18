В России на тысячу рублей увеличится прожиточный минимум

21:29, 18 ноя 2021

Президент РФ Владимир Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей — до 12 654 рублей, передает ТАСС.







«В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Конечно, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы», — сказал он.



«Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц — это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня», — продолжил президент.

Также президент поручил увеличить МРОТ в 2022 году на 8,6% — до 13 890 рублей в месяц.



В ближайшие дни в Думу будут внесены поправки об увеличении МРОТ и прожиточного минимума.





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