Депутаты Госдумы предложили сделать бесплатным проезд для детей до 16 лет

19:17, 20 ноя 2021

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей предложил разработать законопроект, который разрешит детям от 7 до 16 лет передвигаться бесплатно на общественном транспорте. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета Нину Останину.







По действующему законодательству на бесплатный проезд имеют право дети до 7 лет. При этом пассажиров, не достигших 16-летнего возраста, нельзя высаживать из транспорта, если они не оплатили поездку.





В существующей редакции законопроект уже получал отрицательное заключение кабмина.

«Мы не хотим терять этот закон, поэтому на бюджет следующего, уже 2023 года, мы будем предлагать поправки. Мы запросим регионы о расходах, потому что в части этой статистики, к сожалению, закон не проработан. Если вносить, то делать это полноценно. И наш комитет хочет выступить инициатором разработки нового законопроекта с этой же идеей, с этим же названием, но с учетом юридических отработок с регионами», – объяснила Останина.

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