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Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса

Владимир Путин ревакцинировался от коронавируса

09:41, 22 ноя 2021

О прохождении процедуры президент России рассказал на встрече с заместителем директора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.

— Сделал себе еще одну прививку по вашей рекомендации. Ревакцинацию советовали и ваши коллеги, — отметил глава государства.

Выбор президента пал на «Спутник Лайт». При этом в прошлом году Владимир Путин прививался «Спутником V». В разговоре с Логуновым президент отметил, что чувствует себя хорошо.

Известно, что лидер страны решил пройти испытания назальной вакцины от COVID-19. Таким образом, он войдет в число добровольцев, на которых она будет испытана. По словам эпидемиологов, для этого необходимо подписание письменного согласия, что президент одобрил.

— Нужные документы могу подписать прямо сегодня, — резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ревакцинацию прошел Радий Хабиров. По его словам, сделать это пришлось из-за уровня антител, который упал в два раза. Также глава региона отметил, что «болеть совершенно некогда».

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Источник: proural.info
Фото: Администрация президента РФ
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