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Урал Кильсенбаев назначен временным руководителем администрации главы Башкирии

Урал Кильсенбаев назначен временным руководителем администрации главы Башкирии

14:38, 22 ноя 2021

Исполняющим обязанности руководителя администрации главы Башкирии Радия Хабирова стал Урал Кильсенбаев. Он сменил в этой должности Александра Сидякина, который возглавил центральный исполком партии «Единая Россия».

О кадровом решении на оперативном совещании в местном правительстве сегодня, 22 ноября, сообщил премьер-министр Андрей Назаров.

– Урал Кильсенбаев стал исполняющим обязанности руководителя администрации главы республики. Его представлять вам не надо. Вы его хорошо знаете – человек опытный, – сказал Назаров.

Напомним, в октябре текущего года Урал Кильсенбаев стал первым замом Сидякина в должности руководителя администрации главы РБ. В политике чиновник с 2004 года: тогда – после окончания БашГУ – он стал ведущим специалистом в Госкомитете Башкирии по молодежной политике. С тех пор он успел поработать в республиканских Минспорта (2009-2011) и Госкомстрое (2011-2012), председателем комитета по молодежной политике Уфы (2012-2015), главой Советского района Уфы (2015-2018), начальником управления главы Башкирии по общественно-политическому развитию (2018-2019) и замом руководителя администрации главы РБ по внутренней политике (2019-2021).

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа аппарат Правительства Республики Башкортостан
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