Мэр Стерлитамака обещал помочь семье в которой, во время пожара, погибли отец с сыном

09:45, 23 ноя 2021

Глава администрации Стерлитамака высказался о произошедшем накануне пожаре.







Напомним, в ночь на 22 ноября загорелся двухэтажный дом на улице Демократической. В момент пожара в здании находился отец и трое детей — супруга мужчины и мама ребят работала в ночную смену. К сожалению, в огне сгорели папа и 12-летний сын. Рустем Газизов обратился к жителям с просьбой соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.







— Это страшная трагедия. Выражаю искренние соболезнования семье пострадавших. В одночасье потерять близких людей, остаться без крова и средств к существованию… Со своей стороны мы окажем всю необходимую помощь, — написал мэр в соцсетях. — Ежегодно мы теряем в пожарах людей, гибнут дети. С одной стороны, мы думаем, что знаем эти прописные истины, как предотвратить пожар, и даже несколько раздражаемся, когда нам о них напоминают. В то же время, как показывает практика, мы мало что из этого соблюдаем. Особенно бдительными мы должны быть, если в доме пожилые люди, маленькие дети. Беда может произойти с каждым. Важно знать, как вести себя при пожаре. Этому следует не только учить в школе, но и в семье говорить об этом.

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Источник: /uploads/posts/2021-11/1637642757_pozhar.jpg

Фото: с личной страницы Рустема Газизова