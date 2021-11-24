В Правительстве России предложили новые льготы для сирот

09:03, 24 ноя 2021

Дети-сироты до 23 лет, которые обучаются в школах и колледжах, могут получить право на государственное обеспечение. С такой инициативой выступило правительство РФ. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть в Госдуме РФ в осеннюю сессию.







«На полном государственном обеспечении [дети-сироты] будут находиться до окончания основного образования. Также им хотят предоставить право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте и возможность один раз в год проехать от места жительства к месту учебы и обратно», — передает «Парламентская газета».



Сейчас право на бесплатное проживание, питание, медицинскую помощь имеют сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, которое получают профессиональное образование или проходят обучение по рабочим специальностям. Также им могут предоставить комплект одежды и обуви или компенсацию их стоимости.





В правительстве РФ считают, что эти льготы нужно распространить на сирот, которые получают базовое образование. Информацию о них будут размещать в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Предполагается, что законопроект рассмотрят в первом чтении уже в осеннюю сессию Госдумы РФ.



Ранее в Госдуме РФ предложили ввести повышенное пособие по безработице для детей-сирот, которые работали в свободное от учебы время. Сейчас его могут получать только те, что был трудоустроен по направлению службы занятости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин уточнил, что новый законопроект отменяет это требование, передает телеканал 360.

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