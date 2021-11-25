Володин заявил, что депутаты должны прислушаться к мнению россиян о QR-кодах

18:52, 25 ноя 2021

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты должны слышать мнения граждан РФ по законопроектам о QR-кодах в общественных местах и на транспорте. По его словам, по этим темам поступает много обращений.







«Я поддержал открытое письмо врачей к противникам вакцинации от коронавируса, рассказал о коллективном иммунитете среди депутатов и сотрудников аппарата Госдумы. А дальше, думаю, что вы меня поддержите, сказал о том, что нам важно услышать мнение людей. Обращений много, мы должны слышать», — заявил Володин на заседании Думы.



По словам спикера ГД, правительство прислушается к мнению россиян и скорректирует закон. «И если увидим, что идеи и решения, которые нам предлагают принять для корректировки закона, правильные, его улучшат, конечно, будем обсуждать с вами. В итоге закон, надеюсь, станет лучше, более эффективно будет решать проблемы людей», — добавил политик.

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