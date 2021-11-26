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В России из-за нового штамма коронавируса ограничили въезд гражданам девяти стран

В России из-за нового штамма коронавируса ограничили въезд гражданам девяти стран

22:08, 26 ноя 2021

Правительство РФ ограничило въезд из ЮАР. К такому решению их подтолкнуло обнаружение нового штамма коронавируса B.1.1.529. Он был зафиксирован 25 ноября специалистами из Великобритании. Начиная с  28 ноября в Россию не смогут попасть жители Мозамбика, Мадагаскара, Ботсваны, Лесото, Гонконга, Танзании, Эсватини и ЮАР.

По сообщениям пресс-службы Кремля, граждане РФ, находящиеся на территории вышеперечисленных стран, по приезду будут вынуждены сдать экспресс-тест на Covid. Те же меры будут приняты в отношении прибывающих из Великобритании, Израиля и Китая.

Авиаперелёты в Танзанию будут заморожены минимум до 1 февраля будущего года.


Выявленный новый штамм вызвал неподдельное беспокойство ученых. Последние выявили 32 мутации, что является рекордом среди ныне известных вариаций коронавируса. Как сообщают специалисты, B.1.1.529 отличается еще большей заразностью и способен игнорировать вакцину.

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Теги: Коронавирус в Башкирии
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