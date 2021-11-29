Депутат Госдумы от Башкирии осудила непривитых за пользование благами страны

09:03, 29 ноя 2021

22 ноября член комитета по охране здоровья Госдумы РФ Римма Утяшева раскритиковала непривитых граждан за то, что они представляют опасность для остальных, сообщает ДумаТВ.







Острая критика прозвучала в комментарии депутата установленного с 22 ноября по 5 декабря 2021 года режима обязательной самоизоляции для жителей Нягани, Нефтеюганска, Урая и Кондинского района Ханты-мансийского автономного округа, которые не прививались и не хотят этого делать.

«Лучше конец без страха, чем страх без конца» – так высказалась Римма Утяшева, уточнив, что государство дает гражданам «работу, пенсию и немаленькие зарплаты», а значит если они не хотят прививаться, то «пусть оберегают себя дома».





Все потому, что по мнению депутата они могут быть опасными для остальных.

Римма Утяшева:



Пусть сидят дома, подумают и, возможно, мысль придет умная, что лучше вакцинироваться.

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Фото: veteranrb