Премьер-министр Башкирии подписал указ о бесплатном обеспечении лекарствами больных COVID-19

09:03, 03 дек 2021

Жители Башкирии смогут получить бесплатные лекарства для лечения COVID-19. Постановление с изменениями в предыдущий документ подписал премьер Башкирии Андрей Назаров.







Новый документ, несмотря на подписание в конце года, имеет обратную силу и действует с 1 января текущего года. Согласно тексту постановления, пациенты с коронавирусной инфекцией, болеющие дома, должны быть бесплатно обеспечены лекарственными препаратами.



Но какие именно лекарства должны быть предоставлены, в документе не говорится.



Если ранее в преамбуле говорилось о предотвращении распространения вируса, то теперь такой оптимистичной фразы уже нет — только улучшение обеспечения пациентов лекарственными препаратами.





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