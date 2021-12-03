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Премьер-министр Башкирии подписал указ о бесплатном обеспечении лекарствами больных COVID-19

Премьер-министр Башкирии подписал указ о бесплатном обеспечении лекарствами больных COVID-19

09:03, 03 дек 2021

Жители Башкирии смогут получить бесплатные лекарства для лечения COVID-19. Постановление с изменениями в предыдущий документ подписал премьер Башкирии Андрей Назаров.

Новый документ, несмотря на подписание в конце года, имеет обратную силу и действует с 1 января текущего года. Согласно тексту постановления, пациенты с коронавирусной инфекцией, болеющие дома, должны быть бесплатно обеспечены лекарственными препаратами.

Но какие именно лекарства должны быть предоставлены, в документе не говорится.

Если ранее в преамбуле говорилось о предотвращении распространения вируса, то теперь такой оптимистичной фразы уже нет — только улучшение обеспечения пациентов лекарственными препаратами.


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Источник: news102.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии
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