Премьер-министр Башкирии подписал указ о бесплатном обеспечении лекарствами больных COVID-19
09:03, 03 дек 2021
Жители Башкирии смогут получить бесплатные лекарства для лечения COVID-19. Постановление с изменениями в предыдущий документ подписал премьер Башкирии Андрей Назаров.
Новый документ, несмотря на подписание в конце года, имеет обратную силу и действует с 1 января текущего года. Согласно тексту постановления, пациенты с коронавирусной инфекцией, болеющие дома, должны быть бесплатно обеспечены лекарственными препаратами.
Но какие именно лекарства должны быть предоставлены, в документе не говорится.
Если ранее в преамбуле говорилось о предотвращении распространения вируса, то теперь такой оптимистичной фразы уже нет — только улучшение обеспечения пациентов лекарственными препаратами.