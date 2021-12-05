В России вахтовики будут работать по антиковидным правилам до 2023 года

13:30, 05 дек 2021

Временные правила работы вахтовиков в эпидемию коронавирусной инфекции продлены более чем на год — до января 2023 года. Документ об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.







«Вахтовики продолжат работать по временным правилам, введенным из-за коронавируса, до 1 января 2023 года. Работники обязаны пройти двухнедельный карантин перед тем, как отправиться на вахту», — говорится в сообщении на официальном сайте правительства РФ.





Поясняется, что за каждый день в изоляции будут платить так же, как по дневной тарифной ставке. Помимо этого, не работающие из-за ковидных ограничений работники получат не менее 2/3 оклада. Если сотрудник не может приступить к работе из-за противоэпидемических мероприятий, вахта может быть увеличена до трех месяцев. Однако на это необходимо письменное согласие последнего.





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