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В России вахтовики будут работать по антиковидным правилам до 2023 года

В России вахтовики будут работать по антиковидным правилам до 2023 года

13:30, 05 дек 2021

Временные правила работы вахтовиков в эпидемию коронавирусной инфекции продлены более чем на год — до января 2023 года. Документ об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Вахтовики продолжат работать по временным правилам, введенным из-за коронавируса, до 1 января 2023 года. Работники обязаны пройти двухнедельный карантин перед тем, как отправиться на вахту», — говорится в сообщении на официальном сайте правительства РФ.


Поясняется, что за каждый день в изоляции будут платить так же, как по дневной тарифной ставке. Помимо этого, не работающие из-за ковидных ограничений работники получат не менее 2/3 оклада. Если сотрудник не может приступить к работе из-за противоэпидемических мероприятий, вахта может быть увеличена до трех месяцев. Однако на это необходимо письменное согласие последнего.

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Источник: ura.news
Теги: Коронавирус в Башкирии
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