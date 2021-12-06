Жителям Башкирии выплатят компенсацию, из-за вспышки нодулярного дерматита среди скота

14:06, 06 дек 2021

На оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили ситуацию, которая сложилась в селе Туркменево Баймакского района. Напомним, там введен карантин из-за вспышки нодулярного дерматита среди животных. Инфицированный скот изымают и уничтожают. Как отметил Радий Хабиров, люди остались без средств к существованию.







И.о. руководителя администрации главы РБ Урал Кильсенбаев сообщил, что выезжал на место. Жителям села пообещали решить вопрос с компенсацией и выплатить ее до нового года. Помимо прочего, рассчитываться с жителями за скотину будут по рыночной цене. Кроме того, с сегодняшнего дня, 6 декабря, людям начали выдавать продуктовые наборы.





— Большой населенный пункт, где проживает более 500 человек, остался без средств к существованию. Я очень благодарен Фанису Габдрашитовичу [глава Баймакского района]. Он не стал сам решать, увидел ситуацию и обратился за помощью. Мы моментально поможем. Не старайтесь решать сами, — сказал Радий Хабиров. — Урал Тагирович, вы персонально до конца года занимайтесь. Я пообещал жителям компенсацию.

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