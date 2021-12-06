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Глава Башкирии ввел очередные антиковидные ограничения

Глава Башкирии ввел очередные антиковидные ограничения

20:52, 06 дек 2021

Сегодня на заседании оперштаба Радий Хабиров принял решение ввести новые антиковидные ограничения. В первую очередь, они касаются пассажиров общественного транспорта.

Теперь в автобусы Башавтотранса и частных перевозчиков без защитных масок попросту не пустят. А сами автобусы необходимо дезинфицировать хотя бы дважды в день. То же самое касается и бизнеса, работающего в местах массового скопления людей. Находиться в таких местах без защитных масок строго запрещено.


Второе ограничение связано с посещением мест развлечений и детского отдыха. Как сообщает телеграм-канал «Подслушано в Башкирии», теперь у сопровождающих старше 18 лет будут требовать сертификат вакцинации или справку о том, что человек переболел коронавирусом, а также отрицательный ПЦР-тест к нему.

Также напомним, что с 18 декабря в Башкирии на многих предприятиях начнут отстранять от работы непривитых сотрудников. Как пояснила главный санитарный врач республики Анна Казак, это сделано, в первую очередь, «ради здоровья самих сотрудников».

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения Хабиров Радий Фаритович
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