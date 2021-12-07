Рустем Акбашев назначен начальником финансового управления мэрии Уфы

10:24, 07 дек 2021

Сегодня, 7 декабря, в администрации Уфы прошло оперативное совещание. Сергей Греков начал встречу с назначений. Рустем Акбашев занял пост заместителя главы администрации — начальника финансового управления Уфы.







Напомним, ранее эту должность занимала Гульнара Валиева. 15 октября в возрасте 49 лет она скончалась от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией.



— Он прошел большой путь в финансовой сфере. Рустем Галимзянович работал в республике на высоких должностях. Я уверен, что он усилит нашу с вами команду, — отметил Сергей Греков.





Рустем Акбашев родился в Уфе 6 сентября 1972 года. Он выпускник УГАТУ, кандидат экономических наук. В разное время работал в системе Центрального банка России, возглавлял уфимский филиал ОАО «Русь-Банк», преподавал в вузе.





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