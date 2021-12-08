Госдума поддержала расширение полномочий полиции

09:12, 08 дек 2021

ГД во втором чтении приняла поправки в закон "О полиции". В законопроекте прописаны основания, по которым стражи порядка могут вскрывать автомобили (для спасения жизни, задержания преступников, при угрозе теракта, ЧС, а также в случае массовых беспорядков).







Кроме того, в нем регламентировано оцепление полицейскими зданий и территорий, временное ограждение мест проведения массовых и публичных мероприятий. Правоохранители могут теперь не впускать на оцепленную территорию или не выпускать с неё тех граждан, кто отказался от осмотра.



Прописаны полномочия полицейских досматривать граждан, их личные вещи и транспорт не только при подозрении на хранение или перевозку оружия и запрещённых веществ, но и если есть основания думать, что эти люди "скрывают предметы хищения".





Была отклонена поправка, предлагающая установить право стража порядка применять оружие в случаях, когда задерживаемый пытается совершить действия, которые можно расценить как угрозу нападения на сотрудника полиции.





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Источник: Главные новости