В Госдуме потребовали выплатить россиянам всю замороженную пенсию

10:21, 08 дек 2021

Все граждане России должны получить возможность подачи заявления на единовременную выплату пенсионных накоплений, заявил глава «СР» Сергей Миронов.



«Минтруд разрешил ряду граждан подавать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений через госуслуги. Необходимо разрешить это делать всем», — считает депутат.



Также Миронов заявил, что граждане должны сами распоряжаться деньгами, оставшимися от пенсионной реформы, пока инфляция не уничтожила остатки этих накоплений.



Ранее сообщалось о том, что в Башкортостане за год пенсии выросли на 5,6%. Об этом сообщили в Башстате.



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Источник: ura.ru

Фото: из архива newsbash.ru