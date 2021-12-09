Глава Башкирии сделал подарок своей жене, сводив ее в мавзолей

20:15, 09 дек 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 9 декабря, поделился со своими подписчиками в социальных сетях идеей о подарке супруге Каринэ Хабировой.



«Мавзолей Турахан в Чишминском районе - один из самых интересных архитектурных памятников, и, на мой взгляд, недооценённый туристами. А заодно можно сюда приехать и подарить интересную экскурсию супруге в день рождения», – написал он.



Напомним, ранее Каринэ Хабирова призвала не тратить деньги на цветы в честь ее дня рождения. Взамен потраченных на букеты средств, она предложила перевести деньги подопечным Уфимского хосписа.



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Фото: соцсети